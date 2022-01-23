Із понеділка вакциновані українці старше 60 років зможуть використовувати "ковідну тисячу" для покупки ліків - Шмигаль

Вакциновані українці старше 60 років уже з понеділка, 24 січня, зможуть використовувати кошти, отримані в рамках програми "еПідтримка" (т.зв. "ковідну тисячу"), на покупку ліків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Із 24 січня вакциновані люди від 60 років зможуть використовувати кошти програми "еПідтримка" на купівлю ліків", - написав Шмигаль у Фейсбуці в неділю.

Він уточнив, що купити медикаменти можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Як повідомлялося, 19 грудня 2021 року в повноцінному режимі (а деякий час до цього в тестовому) була запущена програма "еПідтримка", в рамках якої кожен українець, який отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис.грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ або купівлю книг.

У другому-третьому кварталах 2022 року очікується запуск альтернативного офлайн-механізму для отримання таких виплат для тих, у кого немає смартфона.

За даними Мінекономіки, українці витратили майже 1,5 млрд грн виплат по 1 тис. грн у рамках держпрограми "еПідтримка", з них 490 млн грн витратили в книжкових магазинах, повідомило Міністерство економіки.