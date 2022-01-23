Прем'єр Нової Зеландії відклала власне весілля через коронавірусні обмеження

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн відклала своє весілля через обмеження у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", що вступають у силу наступного тижня повідомляє канал Sky News.

"Таке життя. Я нічим не відрізняюся від тисяч інших новозеландців, які відчули на собі набагато гірші наслідки пандемії, наприклад, неможливість бути з близькими, коли вони важко хворі. Ці відчуття значно болючіші за мій сум", - сказала вона.

Весілля Ардерн і батька її дитини Кларка Гейфорда мало відбутися наступного тижня в Гісборні.

Однак раніше в січні в Окленді виявили зараження "омікроном" у дев'яти членів однієї сім'ї. У зв'язку з цим, починаючи з нового тижня, новозеландці обов'язково носитимуть маски в громадських місцях, обмеження також діятимуть на кількість людей під час громадських зборів, зокрема на святах. Школи та підприємства першого рівня важливості будуть відкритими, однак для доступу до великої кількості місць потрібен сертифікат про вакцинацію.

Близько 93% новозеландців віком від 12 років і старше повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19, а 52% населення вже ревакциновано.