Події

07:44 23.01.2022

Афганська влада заявила про загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса

1 хв читати
Афганська влада заявила про загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса

Влада Герату підтвердила загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса на заході Афганістану.

Державне інформаційне агентство Афганістану "Bakhtar" з посиланням на головного лікаря лікарні Герату Мухаммада Арефа Джалалі повідомило про семеро загиблих у результаті вибуху мікроавтобуса в місті Герат, центрі однойменної провінції на заході країни.

"Головлікар повідомив, що після сьогоднішнього нічного вибуху до лікарні було доставлено сім тіл та десять поранених", - йдеться в повідомленні.

За словами доктора Джалалі, четверо із загиблих і п'ятеро поранених - жінки.

Жодна з активних у країні озброєних груп не взяла на себе відповідальність за те, що сталося.

 

 

Теги: #вибух #жертви #афганістан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 20.01.2022
В Афганістані за "Талібану" стрімке зростання рівня безробіття, криза найбільше торкнулася жінок

В Афганістані за "Талібану" стрімке зростання рівня безробіття, криза найбільше торкнулася жінок

07:27 17.01.2022
У Чернівцях стався вибух у житловому будинку, одна людина постраждала

У Чернівцях стався вибух у житловому будинку, одна людина постраждала

19:48 16.01.2022
В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень

В Алмати під час заворушень загинуло 149 людей, заарештовано 249 учасників заворушень

19:13 15.01.2022
За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

10:19 10.01.2022
В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

17:48 09.01.2022
У Ніжині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел, триває ліквідація пожежі

У Ніжині на меблевій фабриці вибухнув опалювальний котел, триває ліквідація пожежі

15:09 09.01.2022
Жертвами заворушень у Казахстані стали 164 людини

Жертвами заворушень у Казахстані стали 164 людини

19:14 08.01.2022
Афганська влада закликає країни світу надати країні термінову гуманітарну допомогу

Афганська влада закликає країни світу надати країні термінову гуманітарну допомогу

13:24 08.01.2022
Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

Два десятки людей загинули в автомобілях під час снігопаду в Пакистані

20:47 05.01.2022
Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

Вісім поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії загинули під час протестів у Казахстані - ЗМІ з посиланням на МВС республіки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Командувач ВМС ФРН після скандалу навколо заяв про Крим та Україну подав у відставку

У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець

Зустріч радників лідерів Нормандської четвірки запланована на 26 січня

Кулеба: заяви Німеччини шкодять зусиллям з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

МЗС України вимагає публічного спростування урядом Німеччини висловлювань командувача ВМС щодо Криму

ОСТАННЄ

Проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишається безплатним

Лондон запідозрив Москву у прагненні привести до влади в Україні лояльне до РФ керівництво

У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень

Берлусконі вирішив не боротися за пост президента Італії

У МЗС РФ закликали зовнішньополітичне відомство Британії припинити провокаційну діяльність

Командувач ВМС ФРН після скандалу навколо заяв про Крим та Україну подав у відставку

У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець

У Вашингтоні заявили про стурбованість інформацією британського МЗС про плани Росії стосовно керівництва в Україні

У Києві відкривається виставка на тему нічного пейзажу у творчості українських художників

Байден обговорив ситуацію навколо України з членами РНБ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА