Афганська влада заявила про загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса

Влада Герату підтвердила загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса на заході Афганістану.

Державне інформаційне агентство Афганістану "Bakhtar" з посиланням на головного лікаря лікарні Герату Мухаммада Арефа Джалалі повідомило про семеро загиблих у результаті вибуху мікроавтобуса в місті Герат, центрі однойменної провінції на заході країни.

"Головлікар повідомив, що після сьогоднішнього нічного вибуху до лікарні було доставлено сім тіл та десять поранених", - йдеться в повідомленні.

За словами доктора Джалалі, четверо із загиблих і п'ятеро поранених - жінки.

Жодна з активних у країні озброєних груп не взяла на себе відповідальність за те, що сталося.