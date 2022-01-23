Події

07:36 23.01.2022

У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець

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У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець

Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, в результаті постраждав один український військовослужбовець, повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.

Неподалік Травневого і безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Окрім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.

"У результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", - йдеться у зведенні.

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

 

 

Теги: #зведення #оос
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