У результаті обстрілу на Донбасі постраждав один український військовослужбовець
Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, в результаті постраждав один український військовослужбовець, повідомили в пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил.
Неподалік Травневого і безпосередньо по населеному пункту Травневе ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного Донецької області російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Окрім цього, противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-25.
"У результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний", - йдеться у зведенні.
З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У напрямку Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.