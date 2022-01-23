Події

07:12 23.01.2022

Байден обговорив ситуацію навколо України з членами РНБ

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Байден обговорив ситуацію навколо України з членами РНБ

Політика Росії щодо України стала головною темою обговорення на нараді президента США Джо Байдена з членами Ради нацбезпеки (РНБ), повідомив Білий дім.

"Сьогодні президент Байден у віртуальному форматі і особисто зустрівся з членами своєї команди з національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії щодо України, що тривають", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що учасники зустрічі поінформували Байдена про російські військові операції на кордонах з Україною, обговорили як зусилля щодо деескалації ситуації дипломатичними засобами, а також "спектр заходів стримування у тісній координації з союзниками та партнерами, зокрема продовження постачання допомоги для гарантування безпеки України".

Байден укотре підтвердив, що у разі вторгнення Росії в Україну на Москву чекають суворі наслідки, зазначив Білий дім.

 

 

Теги: #сша #рнб #росія #україна
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