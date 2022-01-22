Держдеп США розпорядився про евакуацію незабаром сімей співробітників свого посольства в Україні

Держдепартамент США ухвалив рішення про початок невдовзі евакуації сімей співробітників свого посольства в Україні, повідомляє у суботу Fox News з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.

"Держдепартамент розпорядився, щоб сім'ї співробітників посольства в Україні розпочали евакуацію", - пише у Тwitter кореспондент Fox News Лукас Томлісон. За його інформацією, розпорядження можуть розпочати виконувати вже з понеділка.

Офіційних повідомлень держдепу з цього приводу не надходило.

Раніше в суботу CNN повідомляв з посиланням на джерела, що посольство США в Україні звернулося до Держдепартаменту з проханням дозволити від'їзд усіх другорядних співробітників дипмісії, а також членів сімей дипломатів із Києва.

Представник Держдепартаменту не підтвердив цю інформацію CNN, заявивши, що йому "нічого повідомити зараз". Він, однак, додав: "Ми проводимо ретельне планування на випадок надзвичайних ситуацій, як ми завжди робимо, у разі погіршення ситуації у безпековій сфері".

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило CNN, що США проінформували Україну про ці плани, а також про те, що евакуація сімей дипломатів із посольства в Києві почнеться "ймовірно, вже наступного тижня".

За даними джерела CNN, український президент Володимир Зеленський переговорив із цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і сказав йому, що якщо Сполучені Штати зроблять такий рішучий крок, це буде "надмірною реакцією" на ситуацію.