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11:15 22.01.2022

Київські школи працюють у звичайному режимі, рішення про "дистанційку" ухвалює керівництво закладу

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Київські школи працюють у звичайному режимі, рішення про "дистанційку" ухвалює керівництво закладу

У Києві захворюваність серед школярів далека від критичних показників, і столичні школи поки що працюють у звичайному режимі, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

"Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. Водночас керівництво шкіл має ухвалювати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації з захворюваністю саме в закладі освіти", - цитує Мондриївського пресслужба КМДА.

При цьому він зазначив, що наразі спостерігається зростання захворюваності, проте воно не критичне. "Так, із 320 тисяч учнів і вчителів хворих – трохи більше ніж 1,5 тис. На дистанційне навчання відправили дві школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", – повідомив Мондриївський.

У КМДА наголосили, що столичні педагоги – лідери з вакцинації в країні, й на сьогодні щеплені від COVID-19 98% працівників освітніх закладів.

Теги: #процес #школи #київ
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