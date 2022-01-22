У Грузії рекордна кількість випадків заражень COVID-19 за добу – понад 11 тисяч

У Грузії за останню добу зафіксовано 11 тисяч 39 нових випадків зараження COVID-19, повідомляє у суботу грузинське МОЗ.

За даними відомства, за останню добу померло 42 хворих.

Загалом з початку пандемії в Грузії підтверджено 1 мільйон 41 тис. 749 випадків зараження, померло 14 тис. 673 особи.

Цього тижня заступник голови Національного центру контролю за захворюваннями Грузії Паата Імнадзе припустив у бесіді з журналістами, що в Грузії близько 70% нових випадків зараження нині припадає вже на штам COVID-19 "омікрон".