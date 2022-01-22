Події

08:27 22.01.2022

В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

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В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 22 473 нові випадки захворювання на COVID-19, одужало 4 610 людей, 136 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 838, медпрацівників – 535); 91 310 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 осіб, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 осіб, бустерну дозу – 25 851 особа. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 608 осіб; летальних випадків – 136; одужали – 4 610 осіб", - сказано у повідомленні в Telegram-каналі.

Днем раніше, 21 січня за добу виявили 20 156 нових випадків захворювання на СOVID-19, 20 січня за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 січня за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СOVID-19, 18 січня за добу виявили 8 558 нових випадків захворювання СOVID-19, 17 січня за добу виявили 5 072 нові випадки захворювання СOVID-19, 16 січня за добу виявили 6 379 нових випадків захворювання СOVID-19, 15 січня за добу виявили 10 569 нових випадків захворювання СOVID-19, 14 січня виявили 10 476 нових випадків захворювання СOVID-19, 13 січня за добу виявили 10 046 нових випадків захворювання СOVID-19.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 842 011 осіб; одужало – 3 580 878 осіб; летальних випадків - 99 129.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 осіб, з них отримали першу дозу – 15 141 197 осіб, отримали дві дози – 14 443 593 особи, отримали додаткову дозу – 12 689 осіб, бустерну дозу – 193 211 осіб. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

 

 

 

Теги: #статистика #коронавірус #україна
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