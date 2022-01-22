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07:22 22.01.2022

Постпред США при ООН попередила про можливу військову участь США в російсько-українському конфлікті

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Постпред США при ООН попередила про можливу військову участь США в російсько-українському конфлікті

Сполучені Штати не відкидають військової участі в російсько-українському конфлікті, заявила в інтерв'ю молдавському телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

У відповідь на запитання, чи "враховуються військові заходи" на випадок "російського вторгнення" в Україну, вона сказала: "Безумовно. Ми вже заявляли, що в тому, що стосується нашої відповіді, ми нічого не виключаємо з порядку денного".

Водночас дипломат заявила, що США розраховують на те, що "росіяни відреагують на зусилля щодо пошуку дипломатичного рішення та деескалації ситуації вздовж кордону".

"Якщо ж цього не станеться (...), якщо росіяни вторгнуться в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, ми відповімо агресивно", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що США надали Україні військову допомогу майже на $2,7 млрд, а держсекретар Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва обіцяв Україні додаткове фінансування.

У відповідь на питання про те, чи враховують у США можливість нападу Росії на Україну з боку Придністров'я, постпред заявила: "Так, ми спостерігаємо за кожним окремим кордоном та взаємодіємо з усіма сусідами України, щоб допомогти їм підготуватися до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії".

"Ми уважно стежимо за їхніми планами дій і готові", - наголосила дипломат.

Текст інтерв'ю розміщено на сайті американського постпредства при ООН.

 

 

Теги: #сша #участь #росія #україна
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