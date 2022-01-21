Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічей у Європі щодо ситуації навколо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю у телефонній розмові з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорив поїздку до Європи в рамках реагування на військове нарощування сил Росії поблизу України, повідомляє Держдеп США.

"Держсекретар Ентоні Блінкен поговорив сьогодні телефоном з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою з приводу підсумків його поїздки до Європи як реакцію на нічим не спровоковане російське нарощування військових сил поблизу кордонів України", - йдеться у пресрелізі держдепу.

Як зазначається у документі, держсекретар повідомив українського колегу, зокрема, про зустрічі з високопосадовцями Росії та країн Європи в Женеві та Берліні.

"Держсекретар наголосив, що будь-які подальші кроки Росії щодо вторгнення (в Україну - ІФ) спричинять швидку, сувору та єдину відповідь від США та союзників", - наголошується в пресрелізі.

Блінкен також знову висловив непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України, а також наголосив, що жодних рішень щодо України не буде ухвалено без України.

У п'ятницю в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Блінкен погодився надати Москві письмову відповідь на її пропозиції щодо безпеки та зустрітися знову в рамках зусиль із дипломатичного врегулювання ситуації навколо України. Держсекретар заявив після переговорів у Женеві, що почув слова Лаврова про відсутність у РФ планів вторгнення в Україну, проте США потрібні вагоміші докази подібної позиції Москви.

Раніше цього тижня Блінкен відвідав Київ і Берлін, де провів зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок, міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, а також із заступником глави зовнішньополітичного відомства Великої Британії держміністром Джеймсом Клеверлі.