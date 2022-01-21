Події

23:10 21.01.2022

Навчання НАТО в Середземному морі давно заплановані і не пов'язані з ескалацією ситуації поблизу України

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Навчання НАТО в Середземному морі давно заплановані і не пов'язані з ескалацією ситуації поблизу України

НАТО давно планувала навчання Neptune Strike 2022, яке проходитиме в акваторії Середземного моря, і їхнє проведення не пов'язане з відносинами між Україною та Росією, повідомив на брифінгу в п'ятницю прессекретар Міноборони США Джон Кірбі.

"(Ці навчання - ІФ) були заплановані у 2020 році. Але я вам скажу, (ці навчання - ІФ) не були заплановані у 2020 році з урахуванням перекидання (російських військ - ІФ) до України", - наголосив він.

"Це справді морські навчання НАТО для випробування широкого кола морського озброєння, яке, як ми хочемо переконатися, ми зможемо й надалі розвивати", - наголосив Кірбі.

Морські навчання Neptune Strike 2022 відбудуться з 24 січня до 4 лютого. Зокрема буде задіяний атомний авіаносець USS Harry S. Truman.

 

 

Теги: #сша #пентагон #навчання #нато
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