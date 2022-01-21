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21:49 21.01.2022

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

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Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України, повідомив сайт глави держави.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України та на Донбасі. Президент подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також її чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС у разі ескалації агресії РФ проти України. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, Зеленський та фон дер Ляєн обговорили виклики для європейської енергетичної безпеки.

Також сторони обговорили підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, щодо якого була домовленість у листопаді.

Глава держави звернув увагу на загрози для України та усієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку-2". Сторони скоординували кроки щодо інтеграції об'єднаної енергосистеми України в європейську мережу ENTSO-E.

Зеленський подякував фон дер Ляєн за фінансову підтримку Україні від Європейського Союзу та обговорив напрями подальшої взаємодії.

Окрім того, окрему увагу сторони приділили перспективам лібералізації автомобільних вантажних перевезень. Зеленський наголосив, що укладання угоди про лібералізацію транспортних перевезень допоможе забезпечити подальше зростання обсягів торгівлі між Україною та ЄС.

 

 

 

Теги: #зеленський #єс #безпека
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