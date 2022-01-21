Події

21:06 21.01.2022

НАТО відкидає вимоги РФ вивести військових із Болгарії та Румунії

1 хв читати
НАТО відкидає вимоги РФ вивести військових із Болгарії та Румунії

НАТО не відмовиться від принципів захисту членів організації, а тому не виводитиме війська з Болгарії та Румунії, заявляють в Альянсі.

"НАТО не відмовиться від нашої здатності захищати та обороняти одне одного, зокрема наявності присутності військ у східній частині Альянсу. Вимоги Росії призвели б до створення членів НАТО першого та другого сорту, чого ми не можемо прийняти. Ми відкидаємо будь-яку ідею сфер впливу в Європі", - заявила представник альянсу Оану Лунгеску в коментарі, поширеному в п'ятницю в Брюсселі як реакція на вимогу Росії про виведення військ із цих країн.

Лунгеску запевнила, що альянс "завжди реагуватимемо на будь-яке погіршення нашого безпекового середовища, зокрема шляхом зміцнення нашої колективної оборони".

"НАТО виявляє пильність і продовжує оцінювати необхідність посилення східної частини нашого Альянсу", - наголосила представниця НАТО.

 

 

Теги: #відмова #вимоги #росія #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:52 21.01.2022
Російське вторгнення в Україну призведе до ще більшої міжнародної ізоляції РФ

Російське вторгнення в Україну призведе до ще більшої міжнародної ізоляції РФ

21:00 21.01.2022
Байден у вихідні обговорить зі своєю командою з нацбезпеки письмову відповідь РФ

Байден у вихідні обговорить зі своєю командою з нацбезпеки письмову відповідь РФ

20:34 21.01.2022
Канцлер ФРН відхилив запрошення зустрітися з Байденом для обговорення України

Канцлер ФРН відхилив запрошення зустрітися з Байденом для обговорення України

20:16 21.01.2022
Болгарія звернулася до Росії з закликом поважати трансатлантичний вибір країни

Болгарія звернулася до Росії з закликом поважати трансатлантичний вибір країни

20:09 21.01.2022
Байден обговорив із прем'єром Японії протистояння з КНР і стримування "російської агресії" стосовно України

Байден обговорив із прем'єром Японії протистояння з КНР і стримування "російської агресії" стосовно України

15:30 21.01.2022
США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили - Блінкен

США не вестимуть переговорів із РФ щодо принципу відкритих дверей НАТО, вважають неприпустимим зміну кордонів за допомогою сили - Блінкен

15:04 21.01.2022
Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

08:11 21.01.2022
Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

Міноборони РФ направило два дивізіони С-400 з Далекого Сходу на навчання до Білорусі

07:25 21.01.2022
Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

Зустріч Лаврова та Блінкена відбудеться у Женеві в п'ятницю

07:22 21.01.2022
Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень військовослужбовців до сусідніх з Україною країн НАТО

Велика Британія розглядає можливість відправлення сотень військовослужбовців до сусідніх з Україною країн НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС України: Більшість повідомлень про "мінування" надходять із тимчасово непідконтрольних територій або з РФ

"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджують в Івано-Франківській області з 24 січня

Блінкен підтверджує, що США наступного тижня можуть передати Росії перелік своїх побоювань та ідей, після цього можливі нові переговори

Будь-яке введення військ РФ в Україну вважатиметься вторгненням, реакція США та союзників буде жорсткою - Блінкен

КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

ОСТАННЄ

Міноборони направило на погодження МВС, СБУ та СЗР нову редакцію наказу про військовий облік жінок

Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії питання енергетичної безпеки та розвиток безпекової ситуації навколо України

У "Євросолідарності" закликають владу припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській раді Україна-НАТО

США вивчають можливість евакуації сімей дипломатів з України, можуть оголосити про це найближчими днями

Двом чоловікам, підозрюваним у викраденні та позбавленні життя дитини у Запорізькій області, повідомили про підозру ще в одному вбивстві

В Україні від коронавірусу щеплено вже близько 155 тис. дітей

Пік поточної хвилі COVID-19 може припасти на середину лютого

Нідерланди не мають політичних перешкод для постачання зброї Україні

Блінкен повідомив Кулебі про результати зустрічей у Берліні та Женеві

Добовий приріст хворих на COVID-19 продовжує зростати в країнах Балтії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА