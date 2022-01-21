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21:00 21.01.2022

Байден у вихідні обговорить зі своєю командою з нацбезпеки письмову відповідь РФ

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Байден у вихідні обговорить зі своєю командою з нацбезпеки письмову відповідь РФ

Президент США Джо Байден у вихідні має намір обговорити з представниками служб національної безпеки письмову відповідь Росії, повідомила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

"У вихідні президент зустрінеться в Кемп-Девіді з командою з національної безпеки для обговорення, хтось буде присутній у віртуальному форматі, хтось - в очному", - сказала Псакі на брифінгу в п'ятницю.

Вона додала, що у Вашингтоні продовжать консультації з цих питань із союзниками та партнерами.

Як раніше повідомила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, Москва очікує від Вашингтона "письмової відповіді з постатейними коментарями" на проект документа - договору між РФ і США про гарантії безпеки й угоди про заходи гарантування безпеки РФ і НАТО. Москва озвучила пропозиції 15 грудня минулого року.

Теги: #обговорення #сша #росія #байден
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