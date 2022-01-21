СБУ: За хвилею псевдомінувань в Україні стоїть РФ

За хвилею повідомлень про нібито мінування об'єктів у всій Україні стоять спецслужби РФ, які мають намір розхитати ситуацію всередині України, наголошують у Службі безпеки України (СБУ).

"Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури як один з елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну", - йдеться в повідомленні СБУ, розміщеному в п'ятницю на сайті відомства.

За інформацією української спецслужби, протягом усього 2021 року СБУ зафіксувала понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, від початку 2022 року їх надійшло вже понад 300. "Наразі жодне з них після ретельних перевірок не підтвердилося", - повідомляють у спецслужбі.

За даними відомства, СБУ у співпраці з Національною поліцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам. Від початку 2021 року встановлено 313 осіб, які залишили неправдиві повідомлення про мінування.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати", - йдеться в повідомленні.

Також у СБУ зазначають, що, за попередньою інформацією, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють із хуліганських мотивів або заради розваги, "не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки".

У спецслужбі також розповіли, що зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їхню думку, забезпечує їм анонімність. Проте завдяки вжитим заходам встановлено, що більшість повідомлень надіслано користувачами інтернету, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У СБУ вкотре нагадують, що ті, хто повідомляє про нібито мінування об'єктів, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, а також нагадують про кримінальну відповідальність за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) у разі загрози вчинення вибухів та інших дій, які створюватимуть небезпеку для життя і здоров'я людей.

"Окремо звертаємося до представників ЗМІ з проханням приділяти особливу увагу перевірці інформації про мінування, щоб такі публікації не грали на руку ворожим спецслужбам", - ідеться в повідомленні.