У Варшаві заявляють про повну підтримку України з боку Польщі

Варшава готова підтримувати Україну, і вважає її безпеку ключовим для себе фактором, ідеться у заяві голови Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуба Кумоча, оприлюдненій за підсумками консультацій Анджея Дуди з українським лідером Володимиром Зеленським.

"Перед обличчям загрози Україна може розраховувати на підтримку Польщі", – заявив він.

У його заяві наголошується, що "той факт, що наразі Зеленський проводить у Польщі консультації з Дудою, свідчить про роль нашої країни у гарантуванні регіональної безпеки".

"Найголовніше на цих переговорах - почути з перших вуст, як виглядає ситуація і який внесок Польща може зробити у зміцнення безпеки. Безпека України - це частина нашої власної безпеки", - додав Кумоч.

Він зазначив, що найближчими тижнями триватимуть переговори представників президентів обох країн. "Скоро я поїду до Києва, також будуть переговори у Варшаві, поновиться президентська комісія", - сказав він.

У Віслі цього тижня відбулися дводенні консультації Зеленського та Дуди.