Події

08:52 21.01.2022

У Німеччині третій день поспіль виявляють найбільшу за пандемію кількість заражень COVID-19

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У Німеччині третій день поспіль виявляють найбільшу за пандемію кількість заражень COVID-19

У Німеччині минулої доби зареєстрували понад 140,1 тис. нових випадків коронавірусу, свідчать дані Інституту Роберта Коха, який відстежує ситуацію з COVID-19 у ФРН.

Зазначається, що вже третій день поспіль у Німеччині оновлюється рекорд із захворюваності. Попереднім рекордним показником вважалося 133,5 тис. випадків, виявлених напередодні.

За останні 24 години у ФРН померли 170 людей після зараження коронавірусом.

У ФРН, як і в низці інших європейських країн, наприклад, у Великій Британії та Франції, останніми днями фіксують високу захворюваність - понад 100 тис. випадків на добу.

Приблизно 73% громадян Німеччини отримали обидві дози вакцини та майже 48% отримали бустерне щеплення.

За весь період пандемії в країні було виявлено понад 8,5 млн випадків зараження коронавірусом та приблизно 116,3 тис. смертей від наслідків захворювання.

Теги: #ситуація #німеччина #коронавірус
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