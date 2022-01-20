Події

20:34 20.01.2022

Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

1 хв читати
Австрія вводить обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Австрійська Національна рада у четвер більшістю проголосувала за обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, повідомляє телеканал Orf.

Тепер узгодити законопроект має бундесрат (представництво федеральних земель країни).

Вакцинація стане обов'язковою з лютого для всіх громадян старше 18 років, виняток зроблено для вагітних, для тих, кому протипоказано щеплення за станом здоров'я, і для тих, хто перехворів на коронавірус менше ніж півроку тому.

Решті громадян при відмові прищеплюватися з лютого загрожують грошові штрафи.

 

 

Теги: #коронавірус #вакцинація #австрія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 20.01.2022
В Україну прибули 2 млн експрес-тестів для визначення COVID-19

В Україну прибули 2 млн експрес-тестів для визначення COVID-19

11:55 20.01.2022
Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах

11:43 20.01.2022
У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

10:17 20.01.2022
МОЗ направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки - Ляшко

МОЗ направило подання на запровадження в Івано-Франківській області "червоного" рівня епіднебезпеки - Ляшко

09:56 20.01.2022
В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

В Україні розпочався спалах СOVID-19 - Ляшко

09:17 20.01.2022
У Німеччині другий день поспіль фіксують найвищі показники щодо нових випадків COVID-19

У Німеччині другий день поспіль фіксують найвищі показники щодо нових випадків COVID-19

08:32 20.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 337,8 млн - Університет Гопкінса

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 337,8 млн - Університет Гопкінса

08:23 20.01.2022
В Україні за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 446 людей, 131 померла

В Україні за добу виявили 18 479 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужало 4 446 людей, 131 померла

07:17 20.01.2022
Португальцям із COVID-19 дозволять виходити з дому в день виборів

Португальцям із COVID-19 дозволять виходити з дому в день виборів

08:25 19.01.2022
В Україні за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 413 осіб, 163 померли

В Україні за добу виявили 12 815 нових випадків захворювання на СОVID-19, одужали 5 413 осіб, 163 померли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Влада США внесла чотирьох фізосіб із України до санкційних списків у зв'язку із зовнішньою політикою РФ

Поліція завершила перевірку інформації про нібито мінування Офісу президента, вона не підтвердилася

Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на кордоні та мир на Донбасі

США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ - Кулеба

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

ОСТАННЄ

США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування 36 шкіл у Рівному

Глава МЗС Франції вважає важливим продовження діалогу з Росією у різних форматах

МТСБУ з 25 січня знижує вартість "Зеленої картки" на 3,3%

У Харкові жінка отримала тяжкі травми під час катання у гірськолижному комплексі, розпочато розслідування

Українські страховики розпочали реалізацію електронних полісів ОСЦПВ

Центр кібербезпеки Канади закликав бути готовими до кібератак, пов'язаних із РФ сил

Президента "Могилянки" оберуть у другому турі

День захисників Донецького аеропорту в Міноборони відзначатимуть 20 січня

У Львові пропонують перехід на дистанційне навчання у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА