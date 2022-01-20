МТСБУ з 25 січня знижує вартість "Зеленої картки" на 3,3%

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 25 січня 2020 року впроваджує нові тарифи на поліси "Зелена картка" для тих, хто виїжджає за кордон на автотранспорті.

Згідно з повідомленням на сайті бюро, МТСБУ перерахувало вартість страхових сертифікатів "Зелена картка", які вводяться у бік зниження, в середньому на 3,3.

Остання зміна тарифів була 19 жовтня 2021 року у бік підвищення на 3,3%, 3 серпня у бік підвищення на 3,1%, 24 липня - на 3,8%, 16 червня - на 3,5%.

Поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року двох видів: уся Європа; Білорусь, Молдова та Росія. Також із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

За даними МТСБУ, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових автомобілів знижується до 788 грн (раніше - 815 грн), для автобусів - до 2,962 тис. грн (3,062 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 1,860 тис. грн (1,922 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових автомобілів становить тепер 1,255 тис. грн (раніше 1,297 тис. грн), автобусів - 4,115 тис. грн (4,253 тис. грн), вантажівок -2,468 тис. грн (1,922 тис. грн).

Вартість піврічного та річного полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів - 5,572 тис. грн та 6,899 тис. грн відповідно, для автобусів - 14,403 тис. грн та 26,748 тис. грн, для вантажних автомобілів - 11,687 тис. грн та 22,057 тис. грн відповідно.

Вартість полісів для поїздок до Азербайджану, Білорусі, Молдови та РФ для легкових автомобілів на 15 днів становитиме 574 грн, на один місяць - 845 грн, на півроку - 1,937 тис. грн, на рік - 2,758 тис. грн.

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів встановлено постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року та визначено в євро.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їх місця проживання і країни реєстрації транспортного засобу. "Зелена картка" поширюється на територію 47 країн Європи, Азії та Африки.

Згідно з рішенням, ухваленим Генеральною асамблеєю Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка" в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є повним членом цієї системи.