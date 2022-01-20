У Харкові жінка отримала тяжкі травми під час катання у гірськолижному комплексі, розпочато розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку із травмуванням 47-річної жінки під час тюбінгового катання з гори на території гірськолижного комплексу "Харківська Швейцарія".

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.275 (порушення правил безпечної експлуатації споруд).

"Наразі досудове розслідування у зазначеному провадженні триває, виконуються першочергові слідчі дії. Досудове розслідування проводять слідчі відділу Харківського райуправління №1 ГУНП у Харківській області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Інцидент стався 16 січня. Під час тюбінгового катання з гірки у зв'язку з нерозчищеною сніговою трасою тюба (надувні санки) перекинулась і жінка отримала тілесні ушкодження. Співробітники комплексу проігнорували вимоги свідків зупинити роботу траси, на якій була потерпіла. Тож на жінку наїхав чоловік, котрий також спускався на тюбі. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждала знепритомніла. Її госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Наразі жінка перебуває у комі.

У прокуратурі зазначають, що правоохоронцям жодних повідомлень про травми потерпілої не надходило. У відомстві вважають, що це може свідчити про приховування кримінального правопорушення.