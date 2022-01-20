Події

19:17 20.01.2022

Денісова має намір відвідати Саакашвілі в лютому

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Денісова має намір відвідати Саакашвілі в лютому

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова планує відвідати екс-президента Грузії, нині громадянина України Міхеіла Саакашвілі у в'язниці м. Руставі.

Про це вона заявила під час зустрічі з депутатами парламенту Грузії Леваном Бежашвілі та Тамар Кордзая", повідомила пресслужба Офісу омбудсмена.

"Уповноважена розповіла, що планує відвідати Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарному закладі міста Руставі під час візиту наступного місяця. З відповідним проханням надати дозвіл омбудсмен звернулася до міністра юстиції Грузії", - зазначається у повідомленні у telegram-каналі.

Вона також висловила своє занепокоєння станом здоров'я Саакашвілі, який постійно погіршується, що підтвердив консиліум лікарів, створений при Народному захиснику Грузії Ніно Ломджарії.

Також Денісова поінформувала грузинських парламентаріїв про те, що звернулася до міністра юстиції Грузії для вжиття заходів щодо забезпечення кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації Саакашвілі з наданням документів, що підтверджують, про актуальний стан його здоров'я.

 

 

 

Теги: #саакашвілі #денісова #відвідання
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