Події

17:14 20.01.2022

Поліція завершила перевірку інформації про нібито мінування Офісу президента, вона не підтвердилася

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Поліція завершила перевірку інформації про нібито мінування Офісу президента, вона не підтвердилася

Поліція Києва перевірила анонімну інформацію про нібито мінування будівлі на вул. Банковій, де розташований Офіс президента України, та прилеглу до нього територію, вибухонебезпечних предметів не знайдено, повідомили в столичному главку.

"Надійшла інформація про нібито мінування будівлі на вул. Банковій, де розташований Офіс президента, а також на прилеглій території. Поліція вже завершила перевірку цієї інформації, жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено", - розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в главку в четвер.

Теги: #поліція #мінування #офіс_президента
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