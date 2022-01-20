Події

16:15 20.01.2022

Апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської облради, якого обвинувачують в організації нападу на активістку Гандзюк

2 хв читати
Апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської облради, якого обвинувачують в організації нападу на активістку Гандзюк

Апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської облради, якого обвинувачують в організації нападу на активістку

Київ. 20 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого обвинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомляє пресслужба суду.

У повідомленні, розміщеному на сайті суду, зазначається, що 20 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на продовження запобіжного заходу Мангеру у вигляді безальтернативного арешту до 4 лютого 2022 року.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду Києва від 7 грудня 2021 року залишено в силі, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - інформують у суді.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але невдовзі перевели до медзакладу Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігурантів справи – голову Херсонської облради Владислава Мангера, помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, ексучасника АТО Сергія Торбіна та Олексія Левіна (Москаленка) – обвинувачують у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасників), п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд визнав винними та засудив до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Приморський районний суд Одеси виніс вирок Павловському, призначивши покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном - один рік.

Мангера обвинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.

Теги: #гандзюк #мангер #суд
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 20.01.2022
У Харкові суд узяв під варту кримінального авторитета "Гончарика"

У Харкові суд узяв під варту кримінального авторитета "Гончарика"

14:26 19.01.2022
Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

Суд відпустив Порошенка під особисті зобов'язання

14:00 19.01.2022
Порошенко прибув до Печерського суду Києва

Порошенко прибув до Печерського суду Києва

20:31 18.01.2022
ПриватБанк програв апеляцію у спорі за готель "Мир", подасть касацію

ПриватБанк програв апеляцію у спорі за готель "Мир", подасть касацію

16:57 18.01.2022
Патріарх Філарет подав до суду на Держетнополітики

Патріарх Філарет подав до суду на Держетнополітики

15:25 18.01.2022
ОАСК відновив роботу після перевірки інформації про мінування

ОАСК відновив роботу після перевірки інформації про мінування

11:34 18.01.2022
У Києві "замінували" Київський апеляційний суд та ОАСК

У Києві "замінували" Київський апеляційний суд та ОАСК

08:05 18.01.2022
У Харкові поліцейському загрожує до 10 років в'язниці за торгівлю метадоном і димедролом

У Харкові поліцейському загрожує до 10 років в'язниці за торгівлю метадоном і димедролом

07:29 18.01.2022
Організатори акції на підтримку Порошенка закликали прихильників зібратися на мітинг біля суду 19 січня

Організатори акції на підтримку Порошенка закликали прихильників зібратися на мітинг біля суду 19 січня

07:10 18.01.2022
Печерський районний суд Києва оголосить рішення щодо обрання запобіжного заходу 19 січня

Печерський районний суд Києва оголосить рішення щодо обрання запобіжного заходу 19 січня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на кордоні та мир на Донбасі

США розробили пакет "дуже болючих" санкцій проти РФ - Кулеба

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

У Чернівецькій області школи з 21 січня переходять на дистанційне навчання – ОДА

Держдеп дозволив країнам Балтії постачати в Україну летальну зброю американського виробництва

ОСТАННЄ

Прокуратура Грузії відхилила вимогу адвокатів Саакашвілі визнати його потерпілим

Напад Росії на Україну буде катастрофою для всього світу, вважає британський прем'єр

У Києві викрили шахраїв, які підбурювали іноземців до надання хабарів працівникам СБУ

У Польщі розпочалася зустріч Зеленського та Дуди

Прогноз погоди на вихідні 22–23 січня

Українці у 2021 р. вдвічі частіше користувалися е-підписом і е-печаткою

Зеленський очікує, що результатом переговорів з РФ стане деескалація на кордоні та мир на Донбасі

Глава МЗС: Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням в Україну

Відсутність оскарження Росією рішення апеляційного суду Амстердама про "скіфське золото" дає надію, що артефакти повернуться в Україну - Джапарова

Кулеба: США готові підтримувати Україну у протидії економічним викликам, які виникають через ескалацію РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА