Апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської облради, якого обвинувачують в організації нападу на активістку Гандзюк

Апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської облради, якого обвинувачують в організації нападу на активістку

Київ. 20 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого обвинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомляє пресслужба суду.

У повідомленні, розміщеному на сайті суду, зазначається, що 20 січня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на продовження запобіжного заходу Мангеру у вигляді безальтернативного арешту до 4 лютого 2022 року.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду Києва від 7 грудня 2021 року залишено в силі, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - інформують у суді.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але невдовзі перевели до медзакладу Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігурантів справи – голову Херсонської облради Владислава Мангера, помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, ексучасника АТО Сергія Торбіна та Олексія Левіна (Москаленка) – обвинувачують у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасників), п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд визнав винними та засудив до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Приморський районний суд Одеси виніс вирок Павловському, призначивши покарання у вигляді двох років позбавлення волі з випробувальним терміном - один рік.

Мангера обвинувачують у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.