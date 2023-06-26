Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

Суд засудив до 10 років позбавлення волі замовників нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк - колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера і помічника депутата облради Олексія Левіна.

"За публічного обвинувачення Офісу генпрокурора колишнього голову та помічника депутата Херсонської обласної ради визнано винними в замовленні та організації вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинив смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)", - повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

У відомстві інформують, що прокурори просили максимально можливе покарання обом - 10 років позбавлення волі.

"Суд погодився з доводами та позицією прокурорів і призначив їм покарання у вигляді 10 років ув'язнення. А також стягнути на користь потерпілих по 5 млн грн моральної шкоди", - зазначено в повідомленні.

Згідно з повідомленням, прокурори в суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради на ґрунті особистої неприязні вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк. До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради.

"Той, у свою чергу, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину. 31 липня 2018 року близько 8:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під'їзду її будинку", - нагадують у відомстві.

Як повідомлялося, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доправили до місцевої лікарні, але невдовзі перевели до медзакладу Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігурантів справи – голову Херсонської облради Владислава Мангера, помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, ексучасника АТО Сергія Торбіна та Олексія Левіна (Москаленка) – обвинувачують у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасників), п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Суд визнав винними та засудив до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

Мангера обвинувачували у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК.