ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на десятому засіданні комітету з надзвичайних ситуацій рекомендувала країнам-учасницям скасувати або послабити обмеження на подорожі між країнами.

"Комітет був занепокоєний тим, що країни у разі погіршення епідобстановки запроваджують повну заборону на поїздки. Зокрема, у ВООЗ вказали на ситуацію з поширенням штаму "омікрон". Повна заборона на подорожі неефективна у боротьбі з поширенням коронавірусу і може перешкоджати обміну інформацією про виникнення заражень", - йдеться у заяві комітету.

У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує "скасувати або послабити заборону на міжнародні поїздки, оскільки вона і далі спричиняє економічний та соціальний стрес, з яким стикаються держави".

"Не рекомендовано використовувати сертифікат вакцинації як єдину можливу умову для міжнародних подорожей, оскільки наразі не всі громадяни мають можливість вакцинуватися. Державам-учасницям слід розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок: тестування на коронавірус або карантин у випадках, коли це доречно, відповідно до настанов ВООЗ", - йдеться у заяві.

Як вважають в організації, влада країн може вживати заходів для зниження ризику поширення інфекції: масковий режим, тестування мандрівників на коронавірус або поміщення їх на карантин. Однак ці заходи слід визначати, виходячи з ризиків, і не створювати фінансового тягаря для мандрівників.