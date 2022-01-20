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12:05 20.01.2022

ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

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ВООЗ рекомендувала скасувати обмеження на міжнародні поїздки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на десятому засіданні комітету з надзвичайних ситуацій рекомендувала країнам-учасницям скасувати або послабити обмеження на подорожі між країнами.

"Комітет був занепокоєний тим, що країни у разі погіршення епідобстановки запроваджують повну заборону на поїздки. Зокрема, у ВООЗ вказали на ситуацію з поширенням штаму "омікрон". Повна заборона на подорожі неефективна у боротьбі з поширенням коронавірусу і може перешкоджати обміну інформацією про виникнення заражень", - йдеться у заяві комітету.

У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує "скасувати або послабити заборону на міжнародні поїздки, оскільки вона і далі спричиняє економічний та соціальний стрес, з яким стикаються держави".

"Не рекомендовано використовувати сертифікат вакцинації як єдину можливу умову для міжнародних подорожей, оскільки наразі не всі громадяни мають можливість вакцинуватися. Державам-учасницям слід розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок: тестування на коронавірус або карантин у випадках, коли це доречно, відповідно до настанов ВООЗ", - йдеться у заяві.

Як вважають в організації, влада країн може вживати заходів для зниження ризику поширення інфекції: масковий режим, тестування мандрівників на коронавірус або поміщення їх на карантин. Однак ці заходи слід визначати, виходячи з ризиків, і не створювати фінансового тягаря для мандрівників.

Теги: #карантин #подорожі #вооз
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