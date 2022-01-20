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11:33 20.01.2022

Держдеп дозволив країнам Балтії постачати в Україну летальну зброю американського виробництва

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Держдеп дозволив країнам Балтії постачати в Україну летальну зброю американського виробництва

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив запит країн Балтії та дозволив їм постачати летальну зброю американського виробництва в Україну, повідомляє видання Politico.

"Державний департамент дозволив трьом союзникам із НАТО постачати в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що відповідно до правил експортного контролю США Литва, Латвія та Естонія мали отримати дозвіл Держдепартаменту, перш ніж передавати свою зброю Україні.

"Найближчими днями адміністрація Байдена (президента США Джо Байдена – ІФ) також розпочне процес постачання в Україну протитанкових ракет, боєприпасів та іншого обладнання на суму $200 млн", - зазначають журналісти.

Раніше з'явилася інформація, що Естонія, Литва і Латвія звернулися до Держдепартаменту США з проханням схвалити передачу ними частини зброї американського виробництва Україні. Зокрема, йшлося про постачання протитанкових засобів та ракет класу "земля-повітря".

Водночас країни Балтії зробили запит розмістити на їхніх територіях додаткові сили НАТО.

Джерело: https://www.politico.com/news/2022/01/19/us-allies-ukraine-weapons-russia-invasion-527375

Теги: #балтія #держдеп_сша #агресія_рф #зброя
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