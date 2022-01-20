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10:59 20.01.2022

Глава Міноборони Чехії заявила про готовність країни направити зброю в Україну

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Глава Міноборони Чехії заявила про готовність країни направити зброю в Україну

Чеський уряд готовий допомогти Україні та направити або продати необхідну Києву зброю та військове обладнання, заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова.

В інтерв'ю чеському виданню Hospodarske noviny, яке цитує "Європейська правда" у четвер, Чернохова заявила, що чеська урядова коаліція, до якої входять п’ять партій, має консенсус щодо постачання зброї Україні.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди на допомогу Україні збігаються", - наголосила міністр.

Водночас вона уточнила, що Київ має сформулювати перелік необхідного йому озброєння та обладнання, а подальше постачання зброї та боєприпасів в Україну Празі необхідно буде узгодити з країнами Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина) або з Німеччиною, Австрією або країнами Балтії.

"Чехія історично, політично та союзницьки - на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти", - додала Чернохова.

 

Теги: #агресія_рф #чехія #міноборони #зброя
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