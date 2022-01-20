Події

08:31 20.01.2022

Влада робить усе необхідне, щоб Україна та ЗСУ були готові до будь-якого розвитку подій

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Влада робить усе необхідне, щоб Україна та ЗСУ були готові до будь-якого розвитку подій

Українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні сили були готові до будь-якого сценарію розвитку подій, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об'єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам", – наводить слова Єрмака пресслужба глави держави.

Андрій Єрмак наголосив: українські служби разом із міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів України, а влада має повну та об'єктивну інформацію щодо ситуації.

Керівник Офісу президента зазначив, що в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності Україна не залишається на самоті, адже владі вдалося акумулювати підтримку як з боку європейських країн, так і з боку США.

Він звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав в Україну, які відбулися останнім часом.

Андрій Єрмак також розповів про візит до державного секретаря США. Зустріч Ентоні Блінкена з президентом Володимиром Зеленським Єрмак назвав предметною та змістовною. За його словами, наша країна отримала запевнення у підтримці Сполученими Штатами дипломатичних зусиль щодо встановлення миру.

"Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки", – наголосив керівник Офісу президента.

Також під час зустрічі з журналістами обговорювався візит політичних радників канцлера Німеччини та президента Франції. Як зазначив Єрмак, нині триває підготовка зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату", яка має відбутися до кінця поточного місяця.

Теги: #дипломатія #співпраця
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