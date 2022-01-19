У Києві викрили шахраїв, які займалися махінаціями під виглядом інвестування в криптовалюту

Столичні правоохоронці викрили та затримали учасників злочинної групи у складі 7 осіб, які під виглядом інвестування у криптовалюту організували схему шахрайського заволодіння коштами громадян, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у середу.

"За даними слідства, починаючи з 2021 року зловмисники через інтернет та соціальні мережі рекламували свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам отримання надприбутків на ринку віртуальних активів (криптовалюти), а саме її покупки за вигідною ціною та подальшого продажу за ціною, вищою від закупівельної", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що шахраї також пропонували послуги з реалізації арбітражу трафіку, що є різновидом онлайн-бізнесу, суть якого полягає в купівлі та подальшому перепродажу раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах.

"Окрім цього, керівник злочинної групи запровадив ще один вид шахрайства, який полягав у стягненні з інвесторів оплати комісії за нібито подальше виведення зароблених коштів", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що для створення показового уявлення про успішність такого бізнесу зловмисники орендували офіс у Києві, створили у ньому колцентр і на створених сторінках у соцмережі "демонстрували ролики, які розповідають про успіхи у роботі з інвесторами".

"Таким чином, учасники злочинної групи під виглядом отримання надприбутків залучали кошти довірливих громадян. Мінімальний внесок від клієнта становив 11 тис. грн. Проте після отримання грошових коштів на електронні гаманці та банківські рахунки жодні послуги інвесторам/вкладникам не надавалися, обдурених клієнтів блокували, а отримані від них гроші розподілялися між членами групи", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що, за попередніми даними, зловмисники обдурили десятки громадян, зокрема іноземців, на суму близько 3 млн. грн.

"Під час контролю за скоєнням злочину організатора схеми – 21-річного мешканця Києва, затримали під час зустрічі з інвестором, який передав зловмиснику 400 тис. грн. Надалі у порядку ст. 208 КПК України було затримано й інших учасників злочинної групи. За результатами документування та проведених обшуків у фігурантів вилучили документи, чорнові записи, флеш-носії, мобільні телефони, комп'ютерну техніку тощо", - інформують у прокуратурі.

Правоохоронці додають, що наразі організатору та шістьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст.190 КК України, тобто у скоєнні шахрайства в особливо великих розмірах, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Слідчі дії тривають. Встановлюються інші учасники злочинної схеми, а також громадяни, які постраждали від їхніх протиправних дій", - резюмують у прокуратурі.