Зеленський закликає співгромадян не панікувати: Ми робимо все для досягнення миру дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до співгромадян у середу закликав "не панікувати" у зв'язку з можливою агресією Росії та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом.

Глава держави наголосив, що знає про всі можливі загрози, і Україна розуміє, які можливі дії можуть бути у відповідь.

"Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю. Не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова до всього армія, і це не новина... Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе, не тому, що у нас немає підтримки, а тому, що у нас є гідність і є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки і міжнародної коаліції високий, як ніколи. І це не новина. Ми до всього готові, але робимо все, аби нам це не знадобилося. Робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання миру в Україні", - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому в Telegram-каналі у середу ввечері.

За словами Зеленського, риторика нагнітання в інформаційному просторі про нібито можливу війну з РФ пов'язана з нав'язуванням українцям почуття тривоги та ослаблення країни.

"Хіба загроза масштабної війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. А також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, створити такий фон, щоб наше "ні" звучало слабше", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз "єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни українці досі піддаватимуться цій паніці".

"Усім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути. Заспокоїтися. Не бігти по гречку і сірники... Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, неемоційно! Головою, не серцем", - наголосив він.

Глава держави також закликав ЗМІ "бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії".

"У гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра... Це точно її не зупинить", - наголосив Зеленський.

Крім того, він побажав усім партнерам України бути дієвими не лише на словах, називаючи конкретні санкції та заходи, на які готовий світ для протидії агресії РФ.