Французький актор Гаспар Ульєль помер після інциденту на гірськолижному схилі

Французький актор Гаспар Ульєль помер у віці 37 років після інциденту, що стався на гірськолижному схилі, повідомляє в середу Le Parisien.

"Гаспар Ульєль помер, ставши жертвою інциденту під час катання на лижах", - ідеться в повідомленні його родини, поширеному їхнім агентом.

У вівторок актора екстрено госпіталізували вертольотом із травмою голови після зіткнення на гірському спуску з іншим лижником, зазначає Le Parisien.

Кінодебют Гаспара Ульєля відбувся у віці 15 років у короткометражному фільмі 1999 року "Прізвисько" відомої французької сценаристки та режисерки Марини де Ван. Ульєль отримав головну роль у драмі Андре Тешіне "Заблудлі" (2003), його партнеркою стала зірка французького екрану Еммануель Беар. За цю роль актор номінувався на премію "Сезар".