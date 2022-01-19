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10:57 19.01.2022

США передали Україні ще майже 1 млн доз вакцин Pfizer

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США передали Україні ще майже 1 млн доз вакцин Pfizer

Уряд США передав Україні ще майже 1 мільйон доз вакцин Pfizer проти коронавірусної інфекції COVID-19, повідомило посольство США в Україні.

"Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги у забезпеченні українців важливим захистом від хвороби, особливо під час поширення варіанту Omicron", - ідеться у повідомленні посольства у Twitter.

Як повідомлялося, в останні дні 2021 року в МОЗ повідомили про домовленості щодо закупівлі 25 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer та 6,5 млн доз вакцини CoronaVac у 2022 році. Попередньо ще очікувалося майже 10 млн доз за програмою Covax.

Наказом МОЗ від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старше 18 років, які отримали дві дози вакцини понад шість місяців тому. Для бустерної дози перевагу надають м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною було щеплено людину. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендується вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Теги: #сша #pfizer #україна
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