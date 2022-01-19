Події

09:38 19.01.2022

Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини для вирішення розбіжностей

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Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини для вирішення розбіжностей

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів Росії та України - Володимира Путіна та Володимира Зеленського - провести зустріч на турецькій території, щоб вирішити розбіжності, повідомив прессекретар Ердогана Ібрагім Калин.

"Він (Ердоган - ІФ) навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть провести зустріч тут, врегулювати проблеми та розбіжності", - наводить видання Daily Sabah слова Калина.

Він зазначив, що Туреччина готова "відіграти будь-яку роль для зниження напруженості між Росією та Україною".

"І ми робимо це, оскільки Туреччина - це дружня країна і для Росії, і для України, але також союзник із НАТО", - зазначив офіційний представник президента Туреччини.

Крім того, він сказав, що Ердоган найближчими тижнями відвідає Україну для переговорів із Зеленським.

"Нам усім потрібно робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації (воєнного розвитку ситуації на кордоні Росії та України - ІФ)", - додав він.

Теги: #зеленський #запрошення #ердоган #путін
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