19 січня: Яке сьогодні свято

19 січня Хрещення Господнє - третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу у православних та греко-католицьких християн.

Ще сьогодні День музейного селфі, День апельсинових казок і День ніжності до всіх. В Ісландії День чоловіка, а в США День пам'яті конфедератів у Техасі, День попкорну, День подяки зброї та День консервної бляшанки.

Хрещення Господнє

Свято Хрещення Господнього (Йордан, Хрещення, Богоявлення) - одне з найдавніших свят християнської Церкви. Його встановлення належить ще до часів апостолів. Стародавня назва свята - Епіфанія - явище, або Теофанія - Богоявлення, також його називали "Святі Світи" або просто "Світи". Адже Бог приходить у світ цього дня, щоб явити світові Світло Неприступне. І всі чотири Євангелія свідчать про це.

Слово "крещаю", "хрещу" в перекладі з грецького означає “занурюю у воду”. Вода – початок життя. Саме з води, заплідненої животворящим Духом, відбудуться всі живі істоти. Де немає води – там пустеля. Але вода ж може і руйнувати, і знищувати – як водою великого потопу Бог залив гріхи і зруйнував зло людське..

На згадку про те, що Спаситель Своїм Хрещенням освятив воду, буває водосвяття. Зокрема, напередодні свята вода освячується у храмах. А в саме ж свято Богоявлення – у річках або інших місцях, де беруть воду. Хресною ходою на Йордан називається хід для освячення природних водойм.

Богоявлення відкрило людям велику Божественну таємницю Святої Трійці. Тепер кожен, хто охрещується, долучається до цієї таємниці, за словами Христа до Своїх учнів: "Ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа".

У Православній церкві свято належить до двонадесятих і завершує різдвяні святки.

Традиції:

Головною урочистістю святкового дня було водосвяття та "ходіння на Йордан". Для цього на одній з водойм на раніше визначеному місці робили ополонку - Йордан. Весь день Хрещення для християн був сповнений особливого значення. Вони брали участь в урочистому хресному ході та одержанні святої води. Після молебню купалися в річці, щоб очиститись від гріхів і вилікуватися від хвороб. Ті, хто на Святки рядилися, купалися в ополонці, щоб змити з себе "бісову маску".

Ополонка і місце біля неї вважають священними. У ополонку встромили палицю, щоб плодилися голуби та бджоли. До Йордану приганяли худобу, яку священики окропляли водою, освяченою у річці.

Після обідні господарі на подвір'ї розкладали необмолочені снопи різних культур, розламані на шматочки хліб і житні коржики, залишені для Водохреща зі свят Нового року та Різдва Христового. До розкладеної їжі з хлівів випускали худобу і, поки вона їла, її окропляли водою, принесеною з ополонки. При цьому господар, який окроплював тварин, одягав шубу хутром назовні.

Свічку, яку приносили разом зі святою водою зі служби до Хрещенського святвечора, дбайливо зберігали. Її запалювали під час грози, щоб запобігти пожежі. Їй приписували запобіжні властивості від нечистої сили. У день першого вигону худоби шматочок цієї свічки кріпили коням під гриву чи під чубчик, а коровам – між рогів. Вважали, що це допоможе захистити худобу від дідька та водяного.

День музейного селфі

День був заснований Мар Діксон, мамою з Лондона, яка веде сайт про музеї, мистецтво та культуру. Діксон заявила, що її метою було створити одноденну акцію, яка підвищить поінформованість щодо великих колекцій, які зберігаються у музеях. Перший День музейних селфі був проведений у січні 2014 року. Відтоді багато музеїв у всьому світі приєдналися до цієї акції, а тисячі людей з усього світу розмістили свої музейні селфі у соцмережах.

День попкорну

19 січня у США – а за ними вже і у всьому світі – відзначають Національний день попкорну. Це неофіційне свято присвячене одному з найпопулярніших снеків, без якого сьогодні практично неможливо уявити похід у кіно.

Попкорн є зернами кукурудзи, які розірвалися зсередини при нагріванні від тиску, викликаного закипанням води, що містяться в них. Приготувати його можна лише з одного сорту кукурудзи, який вирощується спеціально для цього; у звичайних сортів кукурудзи занадто м'яка оболонка, тому крохмалистий вміст зерна не встигає набухнути до потрібного розміру, коли вона розривається. А ось при використанні спеціального сорту вміст зерен збільшується від 20 до 50 разів.

Американські індіанці робили повітряну кукурудзу, кидаючи зерна на розпечене в багатті каміння. Зазвичай цю кукурудзу не їли саму по собі, а використовували як інгредієнт в інших стравах, наприклад, додавали в суп і навіть варили з неї пиво. Крім того, у деяких доколумбових цивілізаціях попкорн використовували для виготовлення намист та прикрашали ним головні убори (цікаво, що навіть сьогодні в США збереглася традиція прикрашати різдвяну ялинку гірляндами з нанизаного на нитку попкорну).

У 1890-х роках Чарльз Криторз винайшов машину для приготування попкорну паровим двигуном. Завдяки його винаходу, попкорн став широко доступним і одним із найпопулярніших снеків. У 1984 році був винайдений попкорн для мікрохвильових печей. У деяких країнах популярніший солоний попкорн, а в деяких – солодкий.

День помаранчевих казок

День помаранчевих казок відзначають у всьому світі щороку, 19 січня. Кожна з помаранчевих кульок розповідає казку - вона починається щоразу, як тільки ми дивимося на полицю з фруктами в магазині Апельсин - найпоширеніша цитрусова культура у всіх тропічних та субтропічних областях світу.

Рослина культивувалася в Китаї ще за 2,5 тисяч років до нашої ери. У Європу її привезли португальські мореплавці. Після цього швидко поширилася мода на вирощування апельсинових дерев, для цього почали будувати спеціальні скляні споруди, які називали оранжереями. Апельсинові дерева ростуть на всьому узбережжі Середземного моря, а також у Центральній Америці.

У цей день:

1825 – У Нью-Йорку запатентували консервування у бляшанках лосося, устриць та омарів;

1903 – Оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" – найпрестижнішого та найпопулярнішого спортивного змагання наших днів;

1906 – Побачив світ перший український сатиричний журнал "Шершень";

1915 – У Парижі запатентували неонову рекламну вивіску;

1938 – Американська фірма "Дженерал Моторс" першою у світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 – У Великій Британії створено Спілку українців;

1963 – На ТБ відбувся перший виступ гурту "Бітлз";

1966 - Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії;

1978 - У Німеччині випущено останній "Фольксваген-жук".

2014 – У Києві на вулиці Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща).

2017 - В Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Іменини: Роман, Андрій, Лідія, Домініка, Лаврентій, Марта, Іван, Михей, Марія