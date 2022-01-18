ПриватБанк програв апеляцію у спорі за готель "Мир", подасть касацію

ПриватБанк (Київ) планує оскаржити рішення Північного апеляційного господарського суду про відмову у задоволенні його апеляції на рішення Господарського суду Києва щодо скасування права власності банку на київський готель "Мир", повідомила пресслужба банку у вівторок.

"Банком, безумовно, буде оскаржено зазначені судові рішення у касаційному порядку у Верховному суді, який уже вдруге буде змушений переглядати рішення Північного апеляційного господарського суду у цій справі", – йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, рішення судів попередніх інстанцій ухвалені на користь компаній, ймовірно, пов'язаних з одним з колишніх власників банку – Геннадієм Боголюбовим, які, як випливає з відомостей, розміщених на сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), вже отримали ліцензію на розміщення у готелі "Мир" казино.

Зазначається, що під час розгляду цієї судової справи будинок готелю було поділено на кілька самостійних об'єктів.

Як повідомлялося, до націоналізації ПриватБанку в серпні 2016 року банк погасив частину кредиту ТОВ "АЕФ" за валютним кредитним договором від 2013 року на суму близько $18 млн за рахунок переходу права власності на готель "Мир", що є заставним майном ПриватБанку, згідно з договором іпотеки, укладеному з ТОВ "Арден".

У 2019 році ТОВ "АЕФ" ініціювало судовий позов з метою позбавлення Приватбанку готелю "Мир". Після того, як рішення нижчих інстанцій на користь позивачів було скасовано Верховним судом, у 2021 році аналогічний позов до ПриватБанку ініціювало ТОВ "Артіс".

Верховний суд у січні 2021 року скасував судові рішення першої та апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору іпотеки та позбавлення права власності банку на київський готель "Мир" та передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції.