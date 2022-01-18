Ситуація із затримкою і скасуванням рейсів до/з Києва через негоду вже стабілізувалася - аеропорт "Жуляни"

Через негоду в столиці у вівторок Міжнародний аеропорт "Львів" став запасним для міжнародного аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського (Жуляни), прийнявши п'ять рейсів авіакомпанії Wizz Air.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Львівського аеропорту, він, зокрема, прийняв рейси WZZ6270 із Вроцлава, WZZ1567 з Варшави, WZZ6232 з Пардубиці, WZZ6278 з Вільнюса і WZZ6044 з Рима.

Усі пасажири, які прилетіли до Львова, пересіли в автобуси й вирушили до Києва.

У свою чергу в аеропорту "Київ" агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що через негоду у вівторок також були затримки рейсів зі столиці, але наразі ситуація вже стабілізувалася.

"Сьогодні були погані погодні умови, тому були скасування за рейсами. У зв'язку з цим авіакомпанія Wizz Air прийняла рішення летіти до Львова. Наразі ситуація в нас стабілізувалася", - розповіли в аеропорту.