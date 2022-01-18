Події

11:47 18.01.2022

Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

1 хв читати
Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

Столичні правоохоронці викрили головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" на отриманні 600 тис. грн неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

"АТ "Укргазвидобування" підписало з підприємством низку договорів щодо постачання спецодягу протягом 90 днів із дати їх підписання. Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені терміни виявилось неможливим. Враховуючи це… товариством на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням укладання додаткових угод до договорів із метою перенесення термінів їх виконання", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що співробітник АТ "Укргазвидобування" зустрівся з представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне укладання додаткових угод та перенесення термінів постачання продукції йому необхідно надати 600 тис. грн.

"Під час контролю за скоєнням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. гривень", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що на сьогодні зазначеній особі повідомлено про підозру, продовжуються слідчі дії, спрямовані на дослідження усіх обставин злочину.

Теги: #укргазвидобування #прокуратура #хабар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 17.01.2022
Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

19:13 15.01.2022
За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

За час заворушень у Казахстані до моргів доставлено тіла 225 загиблих - Генпрокуратура

11:22 15.01.2022
У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

У Харкові судитимуть шістьох екс-військових чиновників, обвинувачених в авіакатастрофі Ан-26 під Харковом у 2020 р.

07:13 15.01.2022
ВАКС заарештував чиновника Офісу генпрокурора за вимогу хабара 4 млн грн

ВАКС заарештував чиновника Офісу генпрокурора за вимогу хабара 4 млн грн

16:56 13.01.2022
Заступника начальника відділу Офісу генпрокурора викрито на підбурюванні до надання хабара в $150 тис.

Заступника начальника відділу Офісу генпрокурора викрито на підбурюванні до надання хабара в $150 тис.

19:20 05.01.2022
На Харківщині затримали поліцейського, який вимагав хабар за приховування злочину

На Харківщині затримали поліцейського, який вимагав хабар за приховування злочину

17:51 04.01.2022
В Івано-Франківській області на хабарі за відчуження землі впіймали керівника підрозділу Нацакадемії аграрних наук

В Івано-Франківській області на хабарі за відчуження землі впіймали керівника підрозділу Нацакадемії аграрних наук

14:45 31.12.2021
Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

Досудове слідство триває у 450 справах збанкрутілих банків – Офіс генпрокурора

12:46 31.12.2021
Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

Підліток, який скоїв у Харкові ДТП зі смертельним результатом, постане перед судом - прокуратура

16:55 28.12.2021
В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

В. о. генпрокурора України направляв спікерові ВР повідомлення щодо підозри, висуненої Порошенку, - ОГП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

Блінкен зустрінеться із Зеленським у середу у Києві - джерело

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування понад 30 шкіл у Києві

У Львові скасували водохресне освячення води через зростання захворюваності на COVID-19

Велика Британія надасть Україні протитанкові системи озброєння

ОСТАННЄ

Назарбаєв: Перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не виїжджав

В Україні сформують понад 150 батальйонів тероборони, за кожним бійцем якого буде закріплено зброю – Міноборони

У колишнього голови Харківської облради Чернова відбувся обшук

Блінкен зустрінеться із Зеленським у середу у Києві - джерело

Президентом Європарламенту на другу половину терміну обрано Роберту Метсолу

В Україні очікується прохолодна погода

Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування понад 30 шкіл у Києві

У Львові скасували водохресне освячення води через зростання захворюваності на COVID-19

Київська поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності кореспондента одного з телеканалів

Велика Британія надасть Україні протитанкові системи озброєння

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА