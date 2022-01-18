Співробітника АТ "Укргазвидобування" викрили на вимаганні 600 тис. грн хабара

Столичні правоохоронці викрили головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" на отриманні 600 тис. грн неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

"АТ "Укргазвидобування" підписало з підприємством низку договорів щодо постачання спецодягу протягом 90 днів із дати їх підписання. Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені терміни виявилось неможливим. Враховуючи це… товариством на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням укладання додаткових угод до договорів із метою перенесення термінів їх виконання", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що співробітник АТ "Укргазвидобування" зустрівся з представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне укладання додаткових угод та перенесення термінів постачання продукції йому необхідно надати 600 тис. грн.

"Під час контролю за скоєнням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. гривень", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що на сьогодні зазначеній особі повідомлено про підозру, продовжуються слідчі дії, спрямовані на дослідження усіх обставин злочину.