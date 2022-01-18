Велика Британія надасть Україні протитанкові системи озброєння

Велика Британія надасть Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєння, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"Сьогодні я можу підтвердити Палаті громад, що у світлі дедалі більш загрозливої поведінки Росії і на додачу до нашої поточної підтримки Велика Британія надає новий пакет допомоги в галузі безпеки для підвищення обороноздатності України. Ми вирішили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєння", - сказав Воллес, виступаючи в Палаті громад у понеділок.

За його словами, невелика кількість британського персоналу також проведе початкове навчання протягом короткого періоду, в рамках операції ORBITAL, перш ніж повернутися до Сполученого Королівства.

"Цей пакет допомоги в галузі безпеки доповнює навчання та можливості, які вже має Україна, а також ті, які надає Велика Британія та інші союзники в Європі та США. Україна має повне право захищати свої кордони, і цей новий пакет допомоги ще більше розширює її можливості", - наголосив Воллес.

Міністр зазначив, що надавана зброя не становить загрози для Росії.

"Дозвольте мені ясно заявити: ця підтримка призначена для зброї ближнього радіусу дії та явно оборонної зброї; це не стратегічна зброя і не становить загрози для Росії. Вона має використовуватися з метою самооборони, і британський персонал, який проводить початкову підготовку, повернеться до Сполученого Королівства після її завершення", - пояснив він.

Воллес додав, що прем'єр-міністр Великої Британії ясно дав зрозуміти, що будь-які дестабілізаційні дії Росії в Україні будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

"Саме тому є готовий пакет міжнародних санкцій, які гарантують, що російський уряд буде покараний, якщо він перейде межу. Але ціну вторгнення відчує не лише Захід. Я побував в Україні п'ять разів із 2016 року і знаю, що українці — гордий народ, який стоятиме і боротиметься — за свою країну, за демократію та за свободу. Будь-яке вторгнення розглядатиметься не як "звільнення", а як окупація, і я боюся, що це може призвести до величезних людських втрат з усіх сторін", - зазначив міністр.