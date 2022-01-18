У Києві "замінували" Київський апеляційний суд та ОАСК

У Києві перевіряють інформацію про мінування Київського апеляційного суду та Окружного адміністративного суду, проводиться евакуація працівників та відвідувачів.

"18 січня 2022 року надійшло повідомлення про мінування приміщення Київського апеляційного суду. Київський апеляційний суд змушений тимчасово призупинити роботу щодо проведення правоохоронними органами необхідних дій", - повідомила пресслужба Київського апеляційного суду у Facebook.

Зазначається, що наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду.

У свою чергу в ОАСК повідомили про мінування одного з приміщень Окружного адмінсуду на вул. Болбочана, 8.

"Повідомлення про мінування приміщень суду! У зв'язку з надходженням повідомлення про мінування одного з приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва на вул. Болбочана, 8 тривають заходи негайної евакуації працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково!" – йдеться у повідомленні на сторінці ОАСК у Facebook.

Джерела: https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/3029235150659895

https://www.facebook.com/OACK.640/posts/3245464035730867