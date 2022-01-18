Події

08:49 18.01.2022

У Київському водосховищі рятувальниками з острова було знято трьох рибалок

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У Київському водосховищі рятувальниками з острова було знято трьох рибалок

У Київському водосховищі поблизу с. Страхолісся Вишгородського району (Київська обл.) з острова було знято трьох рибалок, які не змогли самостійно дістатися берега, повідомили у ДСНС.

"17 січня о 16.30 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Страхолісся Вишгородського району троє рибалок, що знаходяться на острові Київського водосховища через промоїни не можуть дістатися до берега. О 20.05 рятувальниками ДСНС троє рибалок у задовільному стані знайдені і доправлені до берега", – сказано у повідомленні на сайті відомства.

До пошукових робіт від ДСНС залучалося 6 фахівців і 2 одиниці техніки.

 

 

Теги: #київська_область #рибалки
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