У Київському водосховищі рятувальниками з острова було знято трьох рибалок

У Київському водосховищі поблизу с. Страхолісся Вишгородського району (Київська обл.) з острова було знято трьох рибалок, які не змогли самостійно дістатися берега, повідомили у ДСНС.

"17 січня о 16.30 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Страхолісся Вишгородського району троє рибалок, що знаходяться на острові Київського водосховища через промоїни не можуть дістатися до берега. О 20.05 рятувальниками ДСНС троє рибалок у задовільному стані знайдені і доправлені до берега", – сказано у повідомленні на сайті відомства.

До пошукових робіт від ДСНС залучалося 6 фахівців і 2 одиниці техніки.