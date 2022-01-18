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08:19 18.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 330 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 330 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок вівторка досягло 330 млн 491 тис. 623, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 545 тис. 207 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, повідомив університет, зберігають США, де виявлено 66 млн 421 тис. 598 інфікованих COVID-19. Число летальних випадків становило 851 тис. 730.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 37 млн 618 тис. 271, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 486 тис. 784.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 23 млн 89 тис. 509 осіб, з них померло 621 тис. 478.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок вівторка 713,8. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 618 осіб, Індії – 347, Бразилії – 2 тис. 891.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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