Події

08:05 18.01.2022

У Харкові поліцейському загрожує до 10 років в'язниці за торгівлю метадоном і димедролом

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У Харкові поліцейському загрожує до 10 років в'язниці за торгівлю метадоном і димедролом

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо оперуповноваженого відділу поліції №1 РУП №3, підозрюваного у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті метадону та димедролу (ч.2 ст.309, ч.2 ст.3, ч.1 статті 321 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений систематично збував метадон та сильнодіючий лікарський засіб димедрол на території Харкова. 8 липня минулого року після чергового збуту метадону поліцейського було викрито", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

 

 

Теги: #харків #суд #наркотики
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