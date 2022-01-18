У результаті негоди у вівторок знеструмлено 349 населених пунктів у десяти областях України

Через сильний вітер на ранок вівторка знеструмлено 349 населених пунктів у десяти областях України, повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у вівторок уранці.

"Станом на 7.00 18 січня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях (Київська - 93, Житомирська - 68, Тернопільська - 57, Чернігівська - 42, Львівська - 31, Хмельницька - 29, Чернівецька - 18, Кіровоградська – 6, Закарпатська – 3 та Волинська – 2)", – йдеться у ранковому зведенні на сайті відомства.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС також повідомили, що 17 січня у с. Загайпіль Коломийського району (Івано-Франківська обл.) в результаті шквального вітру пошкоджено дах будинку культури на площі 30 м кв. Жертв і постраждалих немає.

На Буковині 17 січня внаслідок шквального вітру пошкоджено дахи житлового будинку на площі 60 кв. та торговельно-офісної будівлі на площі 150 м кв. у м. Чернівці. Пошкоджено дах загальноосвітньої школи на площі 30 кв. у с. Валя Кузьміна Чернівецького району, на території області розпиляно та прибрано 3 повалені дерева. Жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 16 осіб і 4 одиниці техніки.

Загалом протягом доби підрозділами ДСНС розпиляно та прибрано 21 повалене дерево та здійснено 3 буксирування автомобілів (поодинокі випадки на території 6 областей). Загалом залучалося 89 осіб та 22 одиниці техніки.