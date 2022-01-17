Події

22:24 17.01.2022

За крісло президента Європарламенту на другу половину терміну боротимуться чотири кандидати

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За крісло президента Європарламенту на другу половину терміну боротимуться чотири кандидати

На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції претендують чотири кандидати.

Відповідне оголошення у понеділок у Страсбурзі у рамках пленарного засідання Європарламенту зробив віце-президент парламенту Педро Перейра.

"Роберта Метсола (Roberta Metsola, європейські народники), Аліса Кунке (Alice Kuhnke, зелені), Косма Злотовські (Kosma Złotowski, консерватори) і Сіра Рего (Sira Rego, ліві) балотуються на посаду голови парламенту на другу половину терміну парламенту", - оголосив він.

Мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період із 2019 до 2024 року. Першу половину – два з половиною роки – президентує представник однієї з найбільших політичних груп, другу – іншої найбільшої політичної групи. Традиційно цей період ділять соціалісти та європейські народники.

За словами Перейри, у вівторок на початку пленарного засідання кандидати виступатимуть із короткими презентаціями безпосередньо перед першим туром таємного голосування, який пройде з 9.30 до 10.15. Результат буде оголошено об 11:00.

Щоб бути обраними, кандидат має набрати абсолютну більшість дійсних голосів, поданих таємним голосуванням, тобто 50% плюс один. У зв'язку з пандемією голосування відбуватиметься дистанційно. Якщо після трьох турів жоден кандидат не був успішним, два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у третьому турі, переходять до четвертого та останнього голосування, в якому обирається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Перший термін головував представник соціалістів Давид Сассолі, який раптово помер 11 січня.

 

 

Теги: #страсбург #європарламент #вибори #україна
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