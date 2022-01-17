Події

19:48 17.01.2022

Станція київського метро "Позняки" відновила роботу у звичайному режимі

1 хв читати
Станція київського метро "Позняки" відновила роботу у звичайному режимі

Станцію київського метро "Позняки" відкрито після проведення перевірки інформації про мінування, повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станцію "Позняки" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Раніше станцію "Позняки" було закрито для входу та виходу пасажирів, оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.

 

Теги: #мінування #метро #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 17.01.2022
У Києві через повідомлення про мінування закрили станцію метро "Дарниця"

У Києві через повідомлення про мінування закрили станцію метро "Дарниця"

19:20 17.01.2022
Для святкування Водохреща в Києві підготували 15 локацій для купання

Для святкування Водохреща в Києві підготували 15 локацій для купання

18:51 17.01.2022
Станцію київського метро "Позняки" тимчасово зачинено через інформацію про мінування

Станцію київського метро "Позняки" тимчасово зачинено через інформацію про мінування

15:44 17.01.2022
У Києві у вівторок очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У Києві у вівторок очікуються пориви вітру 15-20 м/с

12:45 17.01.2022
Глава МЗС Німеччини зустрілася зі СММ ОБСЄ у Києві

Глава МЗС Німеччини зустрілася зі СММ ОБСЄ у Києві

11:19 16.01.2022
У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

У Києві за добу виявлено 403 нових випадки COVID-19, 10 осіб померли

11:11 16.01.2022
У Києві 17-19 січня скасують низку рейсів міської електрички

У Києві 17-19 січня скасують низку рейсів міської електрички

07:38 16.01.2022
Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію за завдання тяжких травм перехожому

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою водію за завдання тяжких травм перехожому

11:05 15.01.2022
У Києві внаслідок падіння дерева загинув водій автомобіля, ще десяток авто пошкоджені - ДСНС

У Києві внаслідок падіння дерева загинув водій автомобіля, ще десяток авто пошкоджені - ДСНС

07:43 15.01.2022
У Києві рятувальники здійснили 8 виїздів на виклики через негоду

У Києві рятувальники здійснили 8 виїздів на виклики через негоду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Роботу 95% сайтів, що постраждали під час кібератаки, вже відновлено – СБУ

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Ми зробимо все, щоб перезапустити й наповнити життям "нормандський формат" - Бербок

Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї триватиме - Кулеба

Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

ОСТАННЄ

ОАЕ залишають за собою право відповісти на удар з безпілотників поблизу аеропорту Абу-Дабі

Американські сенатори заявили про готовність США посилити підтримку у разі загострення ситуації в Україні

Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

На Запоріжжі повідомили про підозру двом чоловікам, які, ймовірно, причетні до вбивства 11-річного хлопчика

ЄС і США відмовилися від варіанту санкцій із відключенням РФ від SWIFT

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

У центрі Харкова за вимагання затримали кримінального авторитета "Гончарика"

Роботу 95% сайтів, що постраждали під час кібератаки, вже відновлено – СБУ

Берлін чекає від Москви кроків щодо зниження напруженості навколо України - канцлер Шольц

ДБР оприлюднило схему закупівлі вугілля в ОРДЛО, в причетності до якої звинувачують Порошенка

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА