Станція київського метро "Позняки" відновила роботу у звичайному режимі

Станцію київського метро "Позняки" відкрито після проведення перевірки інформації про мінування, повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Увага! Станцію "Позняки" оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Раніше станцію "Позняки" було закрито для входу та виходу пасажирів, оскільки надійшов анонімний дзвінок про мінування.