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19:47 17.01.2022

На Запоріжжі повідомили про підозру двом чоловікам, які, ймовірно, причетні до вбивства 11-річного хлопчика

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На Запоріжжі повідомили про підозру двом чоловікам, які, ймовірно, причетні до вбивства 11-річного хлопчика

Двом жителям Мелітопольського району повідомили про підозру у викраденні та навмисному вбивстві малолітньої дитини у серпні 2021 року, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у понеділок.

"За даними слідства, у серпні 2021 року двоє чоловіків викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівці Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж двох тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі одному з підозрюваних уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу другому.

В ОГП додають, що фігурантам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 2, п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство малолітньої дитини, скоєне за попередньою змовою групою осіб, незаконне позбавлення волі та викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки).

Теги: #дитина #вбивство #запоріжжя
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