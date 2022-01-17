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19:07 17.01.2022

ЄС і США відмовилися від варіанту санкцій із відключенням РФ від SWIFT

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ЄС і США відмовилися від варіанту санкцій із відключенням РФ від SWIFT

ЄС і США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомляє в понеділок газета Handelsblatt із посиланням на урядові джерела.

За даними видання, варіант із відключенням банків РФ від SWIFT виявився занадто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій. Так, реалізація такого санкційного пакета спричинила б дестабілізацію світових фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяла б створенню альтернативної платіжної системи, без домінування країн Заходу, пояснює Handelsblatt.

Водночас у зв'язку з ситуацією навколо України ЄС і США розглядають можливість адресних санкцій стосовно найбільших російських банків.

Крім того, ФРН наполягає на винятках із санкцій, щоб вона могла й далі оплачувати імпорт нафти й газу з Росії, додає газета.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомляло, що США змушені чинити тиск на європейських союзників і партнерів, оскільки, незважаючи на численні переговори, не змогли домовитися з ними про конкретні санкційні заходи проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Водночас, як зазначало агентство Bloomberg, за його словами, сторони єдині в тому, що в разі загострення ситуації навколо України на Москву чекають "серйозні економічні наслідки".

Bloomberg також повідомляло, що США та їхні європейські партнери працювали над пакетом економічних заходів протягом кількох місяців. Вони могли бути спрямовані проти найбільших російських банків, передбачати контроль за експортом передових технологій у ключових галузях промисловості та високотехнологічних товарів.

Водночас деякі члени ЄС порушили питання про вплив таких санкцій на їхню власну економіку. Зокрема, не виключається припинення Росією постачань газу.

Як неприйнятні розглядають деякі країни пропозиції про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, зазначалося в повідомленні.

У ньому також ішлося про те, що пакет можливих заходів щодо Росії мають схвалити всі держави-члени Євросоюзу. Одне з джерел Bloomberg висловило сподівання, що цей пакет може бути доопрацьований на зустрічі глав МЗС ЄС 24 січня.

Теги: #swift #сша #єс #росія
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