У центрі Харкова за вимагання затримали кримінального авторитета "Гончарика"

У Харкові на проспекті Науки оперативники облуправління стратегічних розслідувань і слідчі ГУ Нацполіції в області за силової підтримки підрозділу КОРД затримали кримінального авторитета на прізвисько "Гончарик".

"Кримінальний авторитет погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому $250 тис. неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства", - повідомляється на офіційному сайті Нацполіції.

Зазначається, що в понеділок фігуранта затримали в порядку ст.208 КПК України. З місця події було вилучено $150 тис. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч.4. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Документування протиправної діяльності проводилося за участю співробітників обласного управління СБУ під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова.