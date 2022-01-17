Роботу 95% сайтів, що постраждали під час кібератаки, вже відновлено – СБУ

Майже всі сайти (95%), які постраждали під час масштабної кібератаки на ресурси державних установ минулого тижня, вже відновили свою роботу, повідомляє пресслужба Служби безпеки України у понеділок.

"Нині відновило роботу 95% сайтів, що постраждали внаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час кібератаки відбулася несанкціонована зміна сторінок сайтів та було вражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного й того самого розробника. Зазначений розробник також постраждав під час кібератаки.

"В атаці використано вразливості систем управління контентом сайту (OctoberCMS) та Log4j, а також скомпрометовані облікові записи співробітників компанії-розробника. У результаті дій зловмисників пошкоджено MBR записи (службова інформація на носії, необхідна для доступу до даних) на окремих серверах та користувацьких комп’ютерах. При чому це стосується як операційних систем під управлінням Windows, так і Linux", – уточнюють у спецслужбі.

Там повідомляють, що нині триває збір цифрових доказів, аналіз виявленого шкідливого програмного забезпечення та лог-файлів систем, що зазнали втручання.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт "Дія".

Служба безпеки України (СБУ) разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, десять з яких зазнали несанкціонованого втручання.

У СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки: "Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". Усі деталі події документують у рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.