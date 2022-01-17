Події

18:43 17.01.2022

Роботу 95% сайтів, що постраждали під час кібератаки, вже відновлено – СБУ

2 хв читати
Роботу 95% сайтів, що постраждали під час кібератаки, вже відновлено – СБУ

Майже всі сайти (95%), які постраждали під час масштабної кібератаки на ресурси державних установ минулого тижня, вже відновили свою роботу, повідомляє пресслужба Служби безпеки України у понеділок.

"Нині відновило роботу 95% сайтів, що постраждали внаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що під час кібератаки відбулася несанкціонована зміна сторінок сайтів та було вражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного й того самого розробника. Зазначений розробник також постраждав під час кібератаки.

"В атаці використано вразливості систем управління контентом сайту (OctoberCMS) та Log4j, а також скомпрометовані облікові записи співробітників компанії-розробника. У результаті дій зловмисників пошкоджено MBR записи (службова інформація на носії, необхідна для доступу до даних) на окремих серверах та користувацьких комп’ютерах. При чому це стосується як операційних систем під управлінням Windows, так і Linux", – уточнюють у спецслужбі.

Там повідомляють, що нині триває збір цифрових доказів, аналіз виявленого шкідливого програмного забезпечення та лог-файлів систем, що зазнали втручання.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт "Дія".

Служба безпеки України (СБУ) разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних вебсайтів, десять з яких зазнали несанкціонованого втручання.

У СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки: "Поки що можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ". Усі деталі події документують у рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ.

Теги: #сайти #відновлення #робота
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 17.01.2022
Україна за сприяння міжнародних експертів встановлює джерело походження хакерських атак на держсайти, майже всі ресурси відновили роботу

Україна за сприяння міжнародних експертів встановлює джерело походження хакерських атак на держсайти, майже всі ресурси відновили роботу

21:10 14.01.2022
Кібератака на сайти органів держвлади велася для отримання доступу до адмінправ компанії-адміністратора

Кібератака на сайти органів держвлади велася для отримання доступу до адмінправ компанії-адміністратора

20:48 14.01.2022
СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти органів держвлади України

СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на сайти органів держвлади України

09:03 10.01.2022
Аеропорти Казахстану, крім Алмати й Талдикоргана, працюють у штатному режимі

Аеропорти Казахстану, крім Алмати й Талдикоргана, працюють у штатному режимі

11:35 07.01.2022
Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

Аеропорт столиці Казахстану працює в штатному режимі, повітряна гавань Алмати – закрита

05:52 31.12.2021
У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

У новорічну ніч міський транспорт Києва працюватиме на дві години довше

13:24 30.12.2021
Курц почне працювати у 2022 році в компанії американського мільярдера Пітера Тіля

Курц почне працювати у 2022 році в компанії американського мільярдера Пітера Тіля

07:50 20.12.2021
Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом

Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом

13:01 16.12.2021
У Києві розпочалося відновлення костелу св. Миколая

У Києві розпочалося відновлення костелу св. Миколая

09:52 15.12.2021
Уряд Литви продовжить роботу в колишньому складі, відставок через транзит білоруських добрив не буде

Уряд Литви продовжить роботу в колишньому складі, відставок через транзит білоруських добрив не буде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

Ми зробимо все, щоб перезапустити й наповнити життям "нормандський формат" - Бербок

Діалог України та Німеччини щодо постачання зброї триватиме - Кулеба

Суд оголосив перерву на дві години для ознайомлення адвокатів Порошенка із матеріалами справи

Порошенко прибув до Печерського суду Києва, де йому оберуть запобіжний захід

ОСТАННЄ

Для святкування Водохреща в Києві підготували 15 локацій для купання

ЄС і США відмовилися від варіанту санкцій із відключенням РФ від SWIFT

Блінкен і глава МЗС Польщі обговорили продовження діалогу з Москвою і стримування агресії РФ

У центрі Харкова за вимагання затримали кримінального авторитета "Гончарика"

Станцію київського метро "Позняки" тимчасово зачинено через інформацію про мінування

Берлін чекає від Москви кроків щодо зниження напруженості навколо України - канцлер Шольц

ДБР оприлюднило схему закупівлі вугілля в ОРДЛО, в причетності до якої звинувачують Порошенка

Суд пішов до дорадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Порошенку

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави на суму 1 млрд грн, захист називає це абсурдом

У грузинській опозиції заявляють про необхідність кваліфікованого лікування Саакашвілі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА